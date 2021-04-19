Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
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Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında iki kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise oldu. Oyunun kazananı kadınlarda Melis oldu. 19 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde sembol oyununu kazanan kadınlarda Melis oldu. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.

KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda kadınlarda Melis kazandı. Böylelikle Melis sembol sayısını 2'ye çıkartıyor.

ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?

19 Nisan Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde kazanan henüz belli olmadı.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

İsmail ve Reşat ikilisinden birisi sembol oyununun kazananı olacak.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Erkeklerde sembol oyununu İsmail kazandı.

19 NİSAN PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?

KADINLARDA KAZANAN : MELİS

ERKEKLERDE KAZANAN : İSMAİL

Kazananlar Ünlüler takımından Melis ve İsmail oldu.

Ünlüler takımında 6 kişi olduğu için tüm takım ödülden faydalanacak.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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