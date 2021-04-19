Survivor sembol oyununu kim kazandı? 19 Nisan bireysel sembol (performans) oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında iki kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise oldu. Oyunun kazananı kadınlarda Melis oldu. 19 Nisan bireysel sembol oyununu kim kazandı?