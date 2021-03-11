Survivor sembol oyununu kim kazandı? 11 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün büyük heyecan yaratan sembol ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyununu kim kazandı? 11 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?