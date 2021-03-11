Survivor sembol oyununu kim kazandı? 11 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün büyük heyecan yaratan sembol ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyununu kim kazandı? 11 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün büyük heyecan yaratan sembol ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyununu kim kazandı? 11 Mart bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
11 MART SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor yarışmasında büyük öneme sahip sembol oyununu kim kazandı?
11 MART SEMBOL OYUNUNU ÖDÜLÜ
Bugün oynanan sembol oyunu ödülü makarna salatası oldu.
11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021, 11 Mart Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 6-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor. Ödül oyununu 10-6 ünlüler takımı kazandı.
11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Bugün oynanan ödül oyununda sandviç, patatesve gazlı içecek için yarışmacılar büyük mücadele etti.