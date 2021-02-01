Survivor sembol oyununu kim kazandı? 1 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise tam buğday ekmeği üstü fıstık ezmesi oldu. Oyunun kazananı erkeklerde Sergen oldu. 1 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Üçüncü kez oynanan sembol oyunununda erkeklerde Steven ve İsmail finalde karşılaşacak

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan kişinin yanında üç kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Şuanda erkeklerde Steven ve İsmail Balaban sembol oyunu finalinde karşı karşıya geliyor. Yarışma henüz sonuçlanmadı. Sonuçları açıklayacağız.

1 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber ton balıklı sandviç kazanacak.

SURVİVOR 1 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise sandviç ve bisküvi oldu. Kazanan takım Ünlüler oldu ve sandviç+bisküvinin sahibi oldu.

1 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununu 10-7 Ünüler kazanmıştı. Şimdi ise sembol oyunu oynanıyor.