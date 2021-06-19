Survivor sembol oyunu finalini kim kazandı? 19 Haziran Cumartesi Survivor doğrudan finale kim gidecek?

Survivor sembol oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugün 19 Haziran Survivor sembol finali devam ediyor. Survivor'da sembolü kim kazandı merak ediyor. Final oyununu kazanan isim doğrudan dörtlü finale çıkacak ve eleme potasına girmeyecek. Peki, Survivor sembol finalini kazanan yarışmacı kim oldu?