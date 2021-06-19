Survivor sembol oyunu finalini kim kazandı? 19 Haziran Cumartesi Survivor doğrudan finale kim gidecek?
Survivor sembol oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugün 19 Haziran Survivor sembol finali devam ediyor. Survivor'da sembolü kim kazandı merak ediyor. Final oyununu kazanan isim doğrudan dörtlü finale çıkacak ve eleme potasına girmeyecek. Peki, Survivor sembol finalini kazanan yarışmacı kim oldu?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişi doğrudan dörtlü finale kalmış olacak. Şuanda Aleyna ve İsmail daha avantajlı konumda bulunuyor. Peki, 19 Haziran Cumartesi sembol oyununu kim kazandı? Sembolün sahibi kim oldu? Sembol finalini kim aldı?
19 HAZİRAN SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sembol oyunu heyecanı devam ediyor. Şuanda Aleyna'nın 3 hakkı, İsmail'in 5 hakkı kaldı. İki isim çok avantajlı konumda yer alıyor.
Ayşe ise sembol finaline veda etti.
Ayrıca Berkay ve Poyraz'ın da 1 hakları kaldı.
Yarışma tüm hızıyla devam ediyor.
Poyraz sembol finaline veda etti.
Berkay performans finaline veda etti. İsmail'in 5 hakkı kaldı.
Aleyna'nın 1 hakkı, İsmail'in 4 hakkı kaldı. Eğer İsmail kazanırsa sembolün sahibi olacak!
Aleyna ve İsmail'in 1'er hakkı kaldı. Son karşılaşma şimdi başlıyor. Kazanan yarı final biletini alacak!
KAZANAN İSİM DOĞRUDAN FİNALE Mİ ÇIKACAK?
Evet, sembol finalini kazanan yarışmacı doğrudan 4'lü finale adını yazdıracak. Haliyle bu haftaki oylamada eleme potasına girmeyecek, doğrudan finale çıkacak.
Kazanan isim İstanbul'daki yarı final koltuğunu garantileyecek!