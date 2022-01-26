Survivor Sema yok mu, neden yok, neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor? - Haberler
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Survivor Sema yok mu, neden yok, neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor Sema yok mu, neden yok, neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor'da yeni haftanın ilk ödül oyunu devam ederken izleyiciler, Survivor Sema neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, neden yarışmıyor? merak etti. Peki, Survivor Sema yok mu, nerede, neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor? İşte detaylar...

Survivor Sema neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, neden yarışmıyor? Survivor Sema yok mu, nerede, neden oynamıyor? Survivor 2022 Sema sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SEMA NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Survivor yeni bölümlerde Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada olmaması dikkat çekti. Bunun ardından Aycan, Sema ve Adem neden yok araştırılmıştı. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadıklarını söyledi. Bunun ardından bu 3 ismin koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecinde oldukları iddia edildi.

Buna göre Sema hastalığından dolayı yarışlarda yer almıyor. En kısa sürede yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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