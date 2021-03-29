Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı?
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Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

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Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

28 Mart 2021 Birleşme Partisi şarkıları nelerdir? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde neler yaşandı? Birleşme partisinin süprizleri nelerdi? 28 Mart 2021 Birleşme Partisi şarkıları nelerdir?

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Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı? 28 Mart2021 Birleşme Partisi şarkıları nelerdir? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? Survivor 28 Mart Birleşme Partisi! Şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisinde neler yaşandı? Birleşme partisinin süprizleri nelerdi? 28 Mart2021 Birleşme Partisi şarkıları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Tank Sezer ve orkestrasının da bulunduğu gecede gözler Survivorin olmazsa olmazı olan sarkı yarışmasina cevrild Bu sene vansmaciların nasil bir performans sergileyecekleri ve kimin kazanacagı merak edilen konulanndan basında geliyordu Yansmanın urisi sarkıyı söyleyen yarışmacının rakip takımı oldu. Geceye damga vuran isimler hemen ortaya çıktı. Her iki takim yarışmaclarinn seslendirdiğı ismail'in "Koca Yusuf, Dora nin "Kumralim Batuhan'ın "Yorgunum Hayat Cağnnin Aldırma Gonül laydanin Bim Bam Bom Poyraz'in "Bitez Yalisı" Reşatın Hey gidi hey". Aleyna Kalaycioglu'nun Ander Sevdaluk Ayse'nin "Padisah Sergenir Hayd ger içelim Steven'in "Ankara'nın Bağlan Hanzade nin Hele bir gel" Berkay'ın Nalan Doğan in Damia damla Melisin "Aldatidik Merve'nin "Aşka yürek gerek" Aleyna Calışkan ın A be kaynana Ovku Celik in Gurbet sarklar gercektende TV8 ekranlan izlevicilerne çok keyifli aniar yaşattı. Bu seneki şarkı yanışması uzun sure konuşulacaga benziyordu. Sarki Yarışmasında Üniuler takımindan ava 89 puanla, Gönüllüler takımindan Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldilar Iki yarismaci kimin şampıyon olacağını belirlemEk cin birer kez daha sahneye çıkarak şarkilarını okudu Gecenin sonunda Aleyna oy cokluğuyla sarki yarışmasının şampiyonu oldu.

Survivor 2021 Şarkı Yarişmasını Aleyna Kazandı.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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