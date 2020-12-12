Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!

12.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:25
Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" yazdı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı
TURABİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
TURABİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek
Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Neymar Samatta Samet Aybaba Enner Valencia Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:25:44. #1.14#
title