Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" yazdı.

Kaynak: Hürriyet