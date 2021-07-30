Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme
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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in son şampiyonu İsmail Balaban, yarışma sürecinde nişanlısı Gamze Atakan ile yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Balaban'ın nişanlısından ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Survivor yarışmasıyla tanınan İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkında söylediği, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleriyle büyük şok yaşamış daha sonra nişanlısıyla görüşmüştü.

Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ise şu şekilde konuşmuştu:

"Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan."

TV100'de yer alan habere göre; yaşanan tüm bu olayların ardından Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ile ayrıldığı iddia edildi. Bunda neden olarak iki ismin takipleşmemesi gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Yarışmacı İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, telefonda oğlunun nişanlısı için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" şeklinde konuşmuş ve sözleri gündem olmuştu.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın özel hayatında flaş gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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