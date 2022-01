Survivor saat kaçta başlıyor? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümü hakkında Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor All Star bugün saat kaçta başlayacak? soruları araştırılıyor. İşte cevapları...

Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor saat kaçta başlıyor? Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor All Star bugün saat kaçta başlayacak? soruları araştırılıyor. İşte cevapları...

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Survivor saat 20.00'da başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.

SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

