Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?
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Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?

12.01.2021 00:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:16
Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?

Survivor yarışmasının 2021 fragmanı yayınlandı. Survivor Reşat, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Yarışmadaki iddialı sözleriyle dikkat çeken Survivor Reşat'ın kim olduğu araştırılıyor. İşte Survivor Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler... Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne?

Survivor Reşat kimdir? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Survivor 2021 sezonu bu akşam TV8 ekranlarında başlıyor. Trabzon'un Of ilçesinde doğan Reşat'ın yaşamı ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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