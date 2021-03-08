Survivor Reşat kimdir, nereli? Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında? Survivor Reşat Instagram hesabı!
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Survivor Reşat kimdir, nereli? Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında? Survivor Reşat Instagram hesabı!

08.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:41
Survivor Reşat kimdir, nereli? Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında? Survivor Reşat Instagram hesabı!

Survivor Reşat kimdir, nereli? soruları merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Reşat Hacıahmetoğlu hakkında araştırmalar sürüyor. Yarışmadaki iddialı sözleriyle dikkat çeken Survivor Reşat'ın sakatlanmasının ardından kim olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor Reşat nereli? Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında?

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu, Survivor 2021'in merak edilen isimlerinden biri. Trabzon Of'tan yarışmaya katılan Survivor Reşat, sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınıyor. 1990 doğumlu olan yarışmacı, 'Irmağa gidiyorum' diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaşmıştı.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR, NERELİ?

Survivor Reşat Karadenizli. Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınmaktadır. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

REŞAT HACIAHMETOĞLU INSTAGRAM HESABI

Sosyal medya paylaşımlarıyla da Survivor öncesinde dikkat çeken isimler arasında yer alan Reşat, Instagram hesabını resathao kullanıcı adıyla kullanıyor.

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