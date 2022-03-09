Survivor puan durumu ne? 9 Mart Çarşamba GÜNCEL Survivor puan durumu
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Survivor puan durumu ne, sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sürprizlerle başlayan Survivor'da haftanın 3. günü devam ediyor. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı açıklandı. Peki, Survivor puan durumu ne? İşte, 9 Mart Çarşamba GÜNCEL Survivor puan durumu!
Survivor'da kim elendi? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılırken Survivor puan durumu ne? 9 Mart Çarşamba GÜNCEL Survivor puan durumu merak edildi. İşte yanıtı…
SURVİVOR PUAN DURUMU NE?
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