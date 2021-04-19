Survivor Poyraz neden oynamıyor, neden yok? Survivor Poyraz niye oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı?

Survivor'da Poyraz yarışmalarda neden oynamıyor izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Survivor Poyraz neden yok, niye oynamıyor? Survivor Poyraz yarışmada neden oynamıyor? Survivor Poyraz sakatlık mı geçirdi? Survivor Poyraz sakatlandı mı, rahatsızlığı ne? Survivor Poyraz niye oyunda yok?