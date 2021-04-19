Survivor Poyraz neden oynamıyor, neden yok? Survivor Poyraz niye oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı?
Survivor'da Poyraz yarışmalarda neden oynamıyor izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Survivor Poyraz neden yok, niye oynamıyor? Survivor Poyraz yarışmada neden oynamıyor? Survivor Poyraz sakatlık mı geçirdi? Survivor Poyraz sakatlandı mı, rahatsızlığı ne? Survivor Poyraz niye oyunda yok?
Survivor Poyraz sakatlandı mı, iyileşecek mi merak edildi. Survivor Poyraz neden oyunlarda oynamıyor? Sakatlığı ne?
SURVİVOR POYRAZ NEDEN OYNAMIYOR?
Survivor Poyraz diz sakatlığından dolayı bir süredir oyunlarda oynamıyor. Oyun alanında yer alan Poyraz takımına kenardan destek sağlıyor.
SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?
26 Aralık 1994 doğumlu Poyraz, İzmirlidir. Arkadaşlarını soyadı ile seslenmesinde ötürü adı Poyraz sanılsa da Asıl adı Yiğit'tir. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı. Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.