Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz elendi mi?
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Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz elendi mi?

Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz elendi mi?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Survivor Yiğit Poyraz yarışmanın ilk bölümünden beri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Poyraz 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı ve öne çıkan isim olmayı başardı. Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz mesleği nedir? Survivor Poyraz hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor Yiğit Poyraz yarışmanın ilk bölümünden beri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Poyraz 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı ve öne çıkan isim olmayı başardı. Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında, nereli? Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz mesleği nedir? Survivor Poyraz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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