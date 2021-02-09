Survivor performans oyununu kim kazandı? Dün Survivor'da ödülü performans oyununu kim kazandı? Ödül ne?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 8 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım hem kolye hem de havuçlu kek için yarışacak! Survivor performans oyununu kim kazandı? Dün Survivor'da ödülü performans oyununu kim kazandı?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül oyunu Pazartesi akşamı rekabet dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu sonrasında ise sembol oyunu oynandı Bugün oynanan oyunda ödül ise Havuçlu Kek oldu.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Şubat tarihinde oynanan performans oyunu sona erdi!. Oyun bittiği zaman kazanan takımı buradan takip edebilirsiniz. Bu haftanın performans oyununda erkek ve kadın yarışmacılar ayrı ayrı mücadele veriyor. Kadınlarda, Gönüllüler takımından Aleyna bu hafta 2. sembolünü aldı. Erkeklerde de sembol oyunu Gönüllüler takımına gitti! Erkeklerde ise Steven sembolün sahibi oldu!

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununu erkeklerde Steven, kadınlarda ise Aleyna kazandı. İki kazanan isim de Gönüllüler takımında yer aldı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü isehavuçlu kek oldu.

Survivor sembol oyununu kim kazandı? 8 Şubat bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

8 ŞUBAT SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Sembol oyununu kazanan isim 3 arkadaşıyla beraber havuçlu kek kazanacak.