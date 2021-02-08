Survivor performans oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödülü kim kazandı? Ödül ne?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 8 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım hem kolye hem de havuçlu kek için yarışacak! 8 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor performans oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül oyunu Pazartesi akşamı rekabet dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu sonrasında ise sembol oyunu oynandı Bugün oynanan oyunda ödül ise Havuçlu Kek oldu.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Şubat tarihinde oynanan performans oyunu devam ediyor. Oyun bittiği zaman kazanan takımı buradan takip edebilirsiniz. Bu haftanın performans oyununda erkek ve kadın yarışmacılar ayrı ayrı mücadele veriyor. Bugün, erkekler yarışıyor. Kazanan kişi 3 arkadaşını da beraberinde alacak ve havuçlu kek yiyecek!