Survivor performans oyununu kim kazandı? (18 Ocak) Survivor 2021 sembol oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de heyecan bu akşam yeni haftanın ilk bölümüyle devam etti. Kısa sürede büyük bir çekişmenin başladığı Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı ve ardından bireysel dokunulmazlığın sahibi belli oldu.Survivor performans oyununu kim kazandı? (18 Ocak) Survivor 2021 sembol oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı ve sembol kimin oldu gibi merak edilen sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor performans oyununu kim kazandı? (18 Ocak) Survivor 2021 sembol oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yedeklerden gelen Sergen ve Bahar ünlüler takımında, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına başladı. İlk performanslarını ise ödül oyununda sergileyen yarışmacılar ve takımları kazanmak için olağanüstü çaba sarf etti. Ödülü kazanan ise gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda finale kalan Emin ve Sergen' den sembolu kazanan isim Sergen oldu!

SURVİVOR'DA PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da bu akşam ilk defa oynanan performans oyununu kazanan erkek ve kadın yarışmacılar, karışık kuruyemiş kazandı. Kazanan yarışmacılar, kendi takımlarından seçtikleri üç arkadaşının da bu ödülden faydalanmasını sağladı.

SURVİVOR 2021'DE İLK PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor performans oyununda kura çekilerek her iki takım erkek ve kadın yarışmacıları kendi aralarında eşleşti. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar, kazandıkları vakit üst tura çıktı. Karşılaşmalar sonunda erkekler ve kadınlardan her iki takımın en iyileri belirlendi. Bu en iyiler arasında ise final oyunu oynandı. Ünlülerden Meryem ve Cemal, Gönüllülerden Reşat sakatlıkları nedeniyle oyunda yer alamadı. Kıyasıya mücadele sonunda Ünlülerden Sergen, Gönüllülerden Emin erkeklerde finale kalan yarışmacılar oldu.

Erkekler finalinde Emin – Sergen mücadelesi ekrana geldi. İki sayıyı alanın kazanacağı oyunda Survivor 2021 erkeklerde performans oyununu kazanan ilk yarışmacı Sergen oldu. Sergen, Survivor 2021'e katıldığı ilk gün, performans oyununu kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

PERFORMANS OYUNU EŞLEŞMELERİ

ÜNLÜLER

Hayrettin - Barış: Kazanan Barış

Çağrı - Sergen: Kazanan Sergen

İsmail - Batuhan: Kazanan Batuhan

Barış - Sergen: Kazanan Sergen

Sergen - Batuhan: Kazanan Sergen

GÖNÜLLÜLER

Yunus Emre - Dora: Kazanan Dora

Poyraz - Emin: Kazanan Emin

Steven - Boran: Kazanan Steven

Emin - Dora: Kazanan Emin

Emin - Steven: Kazanan Emin