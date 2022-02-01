Survivor Parviz evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir? Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Parviz kariyeri ve biyografisi!

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SURVİVOR PARVİZ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

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