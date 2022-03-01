Survivor Okçuluk oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı Okçuluk oyunu kaç kaç?
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Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken 1 Mart Salı günü Okçuluk oyun heyecanı yaşandı. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler 1 Mart Salı Okçuluk oyunu kaç kaç ve Survivor Okçuluk oyununu kim kazandı gibi konuları merak etti. Peki, Survivor Okçuluk oyununu kim kazandı?
Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan okçuluk oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor Okçuluk oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı Okçuluk oyunu kaç kaç?
SURVİVOR OKÇULUK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 yeni bölüm henüz başlamadı. Bugün yapılacak olan okçuluk oyununu sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz.
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