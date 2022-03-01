Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan okçuluk oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor Okçuluk oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı Okçuluk oyunu kaç kaç?

SURVİVOR OKÇULUK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 yeni bölüm henüz başlamadı. Bugün yapılacak olan okçuluk oyununu sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz.

Son durum:

Gönüllüler:

Ünlüler:

Haberler.com - Gündem