Survivor Ogeday ve Gökhan neden oynamıyor? Survivor 2022 Ogeday ve Gökhan sakatlandı mı, neden yarışmıyor? - Haberler
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Survivor Ogeday ve Gökhan neden oynamıyor? Survivor 2022 Ogeday ve Gökhan sakatlandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor Ogeday ve Gökhan neden oynamıyor? Survivor 2022 Ogeday ve Gökhan sakatlandı mı, neden yarışmıyor?
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Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu devam ederken izleyiciler, Survivor Ogeday ve Gökhan neden oynamıyor? Survivor 2022 Ogeday ve Gökhan sakatlandı mı, neden yarışmıyor? merak etti. Peki, Survivor Ogeday ve Gökhan neden yarışmıyor, hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

Survivor Ogeday ve Gökhan neden oynamıyor? Survivor 2022 Ogeday ve Gökhan sakatlandı mı, neden yarışmıyor? Survivor Ogeday neden oynamıyor? Survivor Gökhan neden oynamıyor?

SURVİVOR OGEDAY VE GÖKHAN NEDEN OYNAMIYOR?

Bugün 17 Ocak Pazartesi Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyunda Gönüllüler takımından Ogeday ve Gökhan yarışmada yer almadı. Nedeni ise merak edildi. Sunucu tarafından yapılan açıklamaya göre doktor raporlu olduğundan dolayı bugünkü dokunulmazlıkta Ogeday ve Gökhan oynamayacak.

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