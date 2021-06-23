Survivor ödülü ne? 2021 Survivor ödülü ne kadar, kaç TL? Survivor şampiyonu kaç para kazanacak?

Survivor finaline kısa bir süre kalırken Survivor ödülünün ne olduğu ve ne kadar olduğu merak edildi. Peki, Survivor ödülü ne kadar, kaç TL? Survivor ödülü ne? İşte, detaylar…

İlk bölümünden bu yana heyecan fırtınasına sahne olan ve izleyicileri ekrana bağlayan Survivor kısa bir süre sonra final yapacak. Yarışma hakkında detaylar merak edilirken Survivor ödülü ne? 2021 Survivor ödülü ne kadar, kaç TL, merak edildi.

SURVİVOR ÖDÜLÜ NE?

Survivor yarışması boyunca ter döken ve performans ortaya koyan yarışmacılar, şampiyonluğu kazanmak için çaba sarf etti. Final günü ise kazanan belli olacak ve ödül sahibini bulacak. Şampioynun kazanacağı ödül miktarı merak edildi.

Geçen yılın şampiyonu 500 bin TL kazanmıştı. Bu yıl ki rakam henüz netleşmezken miktarın 500 bin TL ile 1 milyon TL arası olması bekleniyor..