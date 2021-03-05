Survivor ödülü kim kazandı? Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market oyununu kim kazandı?
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Survivor ödülü kim kazandı? Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market oyununu kim kazandı?

05.03.2021 03:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 03:47
Survivor ödülü kim kazandı? Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market oyununu kim kazandı?

Survivor'da perşembe akşamı ödül oyunu oynandı. Erzak ve yiyecek oyunu mücadelesinde rekabet hat safhadaydı. Survivor ödülü kim kazandı? Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2021 Ünlüler Gönüllülerde, haftalardır market oyununu kazanamayan ünlüler, perşembe akşamı yayınlanan ödül oyununda tüm güçleriyle mücadele ettiler. Denge ve güç oyunu olan market oyununu yine gönüllüler kazandı. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? Survivor erzak oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market oyununu kim kazandı? İşte sorunun cevabı!

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? SURVİVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında dün akşam büyük bir mücadeleye tanıklık etti. Survivor ödül oyunu, havuzlu, dengeli, kaydıraklı ve sürünmeli zorlu bir parkurdan oluşuyordu. Oyunun başlarında gönüllüler önde iken, oyunun sonlarına doğru ünlüler atak yaparak skoru 7-4'ten, 7-6'ya getirmeyi başardılar. Son oyunda Melis'in atışları ile ödül oyunu, yiyecek ödülünün kazananı Ünlüler oldu.

4 MART SURVİVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada içerisinde zorlu şartlarda mücadele eden Survivor Ünlüler Gönüllüleri en çok motive eden yiyecek ödüllü oyunlar oluyor. Market oyununda iplerle gücün ön planda olduğu oyun oynandı. Oynanan market oyununun sonucunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllülerin bu defada kazanmaları ile toplamda 6. defa market oyununu kazanmış oldular.

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