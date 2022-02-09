Survivor son oyunu kim kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödülü kim aldı? Survivor son oyunu kim kazandı?İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan en iyiler mücadelesi 3 - 2 gönüllülerin üstünlüğü ile tamamlandı ve genel skorda 2 - 1 kazanarak ödül oyununu gönüllüler kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi:

Ünlüler 2 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen baklavalar oldu.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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