Survivor son oyunu kim kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödülü kim aldı? Survivor son bölüm kim kazandı? Survivor son oyunu kim kazandı?İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde gönüllüler 8 - 7 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı 3 - 1 kazanarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 7 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 3 - 1 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler