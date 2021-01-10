Survivor 10 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kazanan kim?

Survivor oldukça iddialı bir başlangıçla 9 Ocak'ta başladı. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor bazı ödül oyunları da en heyecanlı ödüllerin başında. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kazanan kim?

Ödül oyunları Survivor için adeta bel kemiği niteliğinde. Bu akşamki ödül oyunu ise market ödülü olarak geçiyor. Peki, oldukça dikkat çeken bu ödül oyununda market oyunlarının sahibi hangi şanslı takım oldu.

ÖDÜL OYUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

Ödül olarak pek çok market ürünün elde eden ünlüler takımı oldukça memnun olarak adalarına döndü. Market ödüllerinin tadını çıkaran ünlüler takımı oldukça iddialı bir yarış sergiledi. Ödülün tadını çıkaracak ünlüler takımı oldukça mutlu ve zinde bir gün geçirmek üzere adalarına yol aldılar.

İLAYDA PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Henüz ilk bölümden takım değiştirmek durumunda kalan İlauda, gönüllüler takımından ünlülüler takımına geçmişti. Oldukça iyi atışlar yağan İlayda oldukça iyi bir performans sergiledi.