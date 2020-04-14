Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?
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voleybol, Sabah, Magazin, Güncel

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?

13 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümü ile nefesleri kesen Survivor'da heyecanlı anar yaşandı. Nisan'nın geceye damga vurduğu yarışmada yaşananlar izleyici ekrana bağladı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

14.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:47
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Birleşme partisinden dolayı 2 gün tatil yapan iki takımın yarışmacıları, ödül oyunu için yine karşı karşıya geldi. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?

SURVİVOR VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Voleybol oyununda bir araya gelen iki takım, birleşme partisinde kaldığı evde bir kez daha kalabilmek; akşam yemeği, sabah kahvaltısı ve banyo yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Oyunda setlerde 4-2 gönüllüler önde iken kaybedilen bir sayı sonrasında Yasin, arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Cemal Can da Yasin'in sözleri sonrasında "Sen kal ben çıkıyorum" diyerek karşılık verdi. Voleybol oyununda takımlar, üçer kişilik takımlar ile sahaya çıktı. Beş sayı alan takım bir puan kazanmış oluyordu. Bu şekilde 10 puanı toplayan Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?

SURVİVOR NİSA NEDEN VOLEYBOL OYNAMADI?

Baş başa mücadelenin yaşandığı oyunda Nisa'nın iyi voleybol oynayabilmesine rağmen hem yarışmak istememesi hem de benchte arkadaşlarına destek olmaması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Oyun sonrasında gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yaptıkları için ise "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Nisa neden voleybol oynamadı? Nisa neden ağladı? Nisa'ya ne oldu?
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