Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler elektronik ödüller için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 29 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler elektronik ödüller için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 29 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ödül Oyunu'nu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?

Survivor Ödül Oyunu ödülü açıklandı. Kazanan takım şampuan ödülüne hak kazanacak. Aynı zamanda milföyü et ve duş kazanacak

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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