Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler elektronik ödüller için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 29 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?