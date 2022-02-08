Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi? - Haberler
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı ve genel skorda ünlüler 1 -0 önde.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen baklavalar oldu.

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU.

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

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