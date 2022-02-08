Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı ve genel skorda ünlüler 1 -0 önde.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 0 Gönüllüler

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen baklavalar oldu.

SURVİVOR'DA SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU Ünlüler Çağan Atakan Arslan Adem Kılıçcı Nagihan Karadere Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Merve Aydın Batuhan Karacakaya Sema Aydemir Furkan Kızılay Elif Yıldırım Gören Sercan Yıldırım Mert Öcal Birsen Bekgöz Gönüllüler Gökhan Keser Ogeday Girişken Evrim Keklik Seda Ocak Yasin Obuz Anıl Berk Baki Berkan Karabulut Sude Burcu Berna Keklikler Sadık Ardahan Uzkanbaş Nisa Bölükbaşı Hikmet Tuğsuz Gizem Kerimoğlu Yağmur Banda

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