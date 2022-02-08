Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı ve genel skorda ünlüler 1 -0 önde.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 0 Gönüllüler
Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen baklavalar oldu.
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini de ünlülülerin 8-3 kazanması ile ünlüler genel skorda gönüllüleri 2-0 mağlup etti ve ödül oyununun kazananı oldular. Ünlüler Survivor All Star 2022'de ilk kez ödül oyununu kazandı.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 8 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM ÜNLÜLER OLDU.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda