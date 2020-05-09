Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı?

8 Mayıs akşamı 70. bölümü ile ekrana gelen Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İzleyiciler ekrana bağlandığı yeni bölü sonrası yarışmayı izleyemeyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı gibi soruları yanıtlarını araştırdı.