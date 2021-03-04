Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı?

04.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:56
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı?

Kıran kırana geçen mücadele gönüllüler ve ünlüler takımları market ödülü için kıyasıya yarıştı. Peki, 4 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü kim kazandı? Survivor izleyicileri 4 Mart Survivor ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2021'de iki takım da sürpriz ödül için kıran kırana yarıştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ünlüler takımından Çağman yarışmaya veda etmişti. Ödül yarışı sonrası market oyunu gerçekleşti. 4 Mart Survivor market ödülü için iki takım parkurda ter döktü. Survivor 2021 ödül oyunu ve market ödülü yarışı gerçekleşti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çeşitli sürpriz ödüller için yarışmacılar parkura çıkmaya devam ediyor. Bir süredir iki takımın da çekişmeli oyunlarından galip ayrılan gönüllüler takımı olurken ünlüler ise bu haftaki ödül mücadelesini kazanmak istiyor. 4 Mart ödül yarışını kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIMI KAZANDI?

Ünlülerin kazandığı ödül yarışının ardından market ödülü için mücadele başladı. Bir süredir gönüllülerin kazandığı market oyunu için ünlüler tüm varlarıyla parkurda yerini aldı. Ancak market ödülü kazananı netleşmedi.

4 MART SURVİVOR ÖDÜLÜ

Bir eksik olarak ödül parkuruna çıkan ünlüler ve kazanmaya alışmış olan gönüllüler 4 Mart Survivor ödül oyunu parkuruna çıktı. Oyunu kazanan takım ise temiz çarşaflarda yatabilecek ve kıyafetleri de yıkanacak. Öte yandan bunlara ek olarak kazanan yarışmacılar patates püresi ile patlıcan köfte yiyecekler.

Market ödülü uzun zamandır beklenen yiyecekleri içeriyor. Öte yandan bu haftanın market ödülünü diğer oyunlardan farklı olarak yarışmacılar belirleyecek. Fıstık ezmesi yanında tercih edilen domates, biber, yumurta ve ekmek ürünlerinden alabilecekler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Hakan Akkaya Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 23:56:30. #1.15#
title