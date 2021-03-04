Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı?

Kıran kırana geçen mücadele gönüllüler ve ünlüler takımları market ödülü için kıyasıya yarıştı. Peki, 4 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor market ödülünü kim kazandı? Survivor izleyicileri 4 Mart Survivor ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2021'de iki takım da sürpriz ödül için kıran kırana yarıştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ünlüler takımından Çağman yarışmaya veda etmişti. Ödül yarışı sonrası market oyunu gerçekleşti. 4 Mart Survivor market ödülü için iki takım parkurda ter döktü. Survivor 2021 ödül oyunu ve market ödülü yarışı gerçekleşti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor market ödülünü kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çeşitli sürpriz ödüller için yarışmacılar parkura çıkmaya devam ediyor. Bir süredir iki takımın da çekişmeli oyunlarından galip ayrılan gönüllüler takımı olurken ünlüler ise bu haftaki ödül mücadelesini kazanmak istiyor. 4 Mart ödül yarışını kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIMI KAZANDI?

Ünlülerin kazandığı ödül yarışının ardından market ödülü için mücadele başladı. Bir süredir gönüllülerin kazandığı market oyunu için ünlüler tüm varlarıyla parkurda yerini aldı. Ancak market ödülü kazananı netleşmedi.

4 MART SURVİVOR ÖDÜLÜ

Bir eksik olarak ödül parkuruna çıkan ünlüler ve kazanmaya alışmış olan gönüllüler 4 Mart Survivor ödül oyunu parkuruna çıktı. Oyunu kazanan takım ise temiz çarşaflarda yatabilecek ve kıyafetleri de yıkanacak. Öte yandan bunlara ek olarak kazanan yarışmacılar patates püresi ile patlıcan köfte yiyecekler.

Market ödülü uzun zamandır beklenen yiyecekleri içeriyor. Öte yandan bu haftanın market ödülünü diğer oyunlardan farklı olarak yarışmacılar belirleyecek. Fıstık ezmesi yanında tercih edilen domates, biber, yumurta ve ekmek ürünlerinden alabilecekler.