Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kim oldu? Market ve yiyecek ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı? Survivor Batuhan Survivor Dora!

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kim oldu? Market ve yiyecek ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler gönüller takımı erzak kazanmak için parkurda yarıştılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?Survivor Batuhan Survivor Dora!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Devam eden ödül oyununda kırmızı takım 7-6 önde devam ediyor. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

SURVIVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Devam eden survivor yarışmasında kırmızı takım öndeyken bir atak yapıp 8-7 ye yarışmayı getirdiler. Yarışmanın sonucu için haberimizi takip edebilirsiniz. 10- skorla kazanan kırmızı takım oldu.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? - Haberler
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