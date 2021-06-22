Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Haziran Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor yarışmasında son ödül oyunu bugün oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Haziran Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları!
Survivor yarışmasında son ödül oyunu bugün oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Haziran Salı Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?
Survivor yarışmasında bugün son ödül oyunu oynandı. Devam eden survivor ödül oyununun detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Ayşe,
Poyraz,
Berkay