Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu?

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan ve heyecanın en üst seviyeye çıktığı Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu?
20.06.2020 07:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 07:51

Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da Mavi Takım ve Kırmızı Takım yeni yapılanma sonrası ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonrası izleyiciler Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de dün akşam ödül oyunu heyecaı yaşandı. Çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Takımlar arasında ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışı sonunda mücadeleyi Mavi takım kazandı ve avantaj üstünlüğünü kazandı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu?

Survivor yeni bölümde Yasin, Nisa, Cemal Can ve Barıştan oluşan Mavi Takım, Elif, Sercan, Berkan ve Evrim'den mavi Takım'la karşı karşıya geldi. ödülün detayları belli oldukça yarışmacılar daha hırslandı. Olimpik bir havuz üzerine kurulan Survivor ödül oyunu parkuru, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Cazip ödül için kıran kırana mücadele sonundaskor 9-9'a geldi. Bu aşamadan sonra ise bayrak yarışı yapıldı. Mavi takımdan Yasin ile Barış, Kırmızı takımdan Berkan ile Sercan ödül oyunu bayrak yarışına çıktı. Dengeli geçen mücadele sonunda Sercan ile Barış arasında geçen atış mücadelesi, Survivor'da ödül oyununu kazandıran takımı tayin etti. Ödül oyununda Kırmızı takım, Mavi takımı 10'a 9 skorla yenerek ödülü kazandı.

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