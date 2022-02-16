Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 1 ünlüler takımı kazandı.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 1 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 0 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.
Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen patates kızartmaları oldu.
Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - 4 kazandı ve genel skorda 2 - 0 öne geçerek ödülün sahibi oldu.
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
Erkekler Mücadelesi:
Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler
Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.