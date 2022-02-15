Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? Survivor ödül neydi?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Genel skorda durum 1-0 ünlüler önde ve erkekler mücadelesine geçildi.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 0 Gönüllüler



Survivor ödül oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen sandviç ekmekleri oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 'da dün akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:

Ünlüler takımı

Sema: 38

Adem: 22

Gönüllüler takımı

Berkan: 25

Sude: 21

Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.

Aşkım: 8

Barış: 4

3. eleme adayı Aşkım oldu.

Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Evrim

Atakan

Aşkım

Ezgi

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