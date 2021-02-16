Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?

16.02.2021 04:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 04:32
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?

15 Şubat Survivor Ünlüler Gönüllüler ödül oyununu kazanmak için yarıştılar. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?

15 Şubat Pazartesi günü Survivor Ünlüler Gönüllüler programında ödül oyunu yayınlandı. Yemek ödülünü gören yarışmacılar ödülü kazanabilmek için tüm güçleriyle yarıştılar. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2021'de Survivor ödül oyunu için Gönüllüler Ünlüler yarıştı. Voleybol maçının olduğu ödül oyununu, 10 - 9 skorla Ünlüleri yenen Gönüllüler kazandı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor ödülü ne?

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NE?

15 Şubat Pazartesi günü TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2021'de ödül oyunu oynandı. Voleybol maçı Survivor Ünlüler ve Gönüllülerin ödülü yatak + kahvaltı (menemen)di. Kazanan gönüllüler takımı kahvaltının yanında ödül oyunundan sonra da menemenin tadını çıkardı.

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