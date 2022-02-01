Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 ŞubatSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1-1.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marketin sandviçleri olduğu açıklandı.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Birsen

3. eleme adayı : Evrim

4. eleme adayı : Mert

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

SURVİVOR ŞUANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

Gizem

Ayşıl

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

Yağmur Banda

Haberler.com - Gündem