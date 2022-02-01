Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? - Haberler
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne?

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne?

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2022'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 ŞubatSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne? İşte detaylar haberimizde...

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlarla erkeklerin farklı gülle ağırlıklarıyla yaptığı atışlarda kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı, erkekler mücadelesini 8 - 5 gönüllüler takımı kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1-1.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 5 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödül ne?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marketin sandviçleri olduğu açıklandı.

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

  • 1. eleme adayı : Barış
  • 2. eleme adayı : Birsen
  • 3. eleme adayı : Evrim
  • 4. eleme adayı : Mert

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

  • Gizem
  • Ayşıl

Ünlüler

  • Çağan Atakan Arslan
  • Adem Kılıçcı
  • Nagihan Karadere
  • Aycan Yanaç
  • Barış Murat Yağcı
  • Merve Aydın
  • Batuhan Karacakaya
  • Sema Aydemir
  • Furkan Kızılay
  • Elif Yıldırım Gören
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Öcal
  • Birsen Bekgöz

Gönüllüler

  • Gökhan Keser
  • Ogeday Girişken
  • Evrim Keklik
  • Seda Ocak
  • Yasin Obuz
  • Anıl Berk Baki
  • Berkan Karabulut
  • Sude Burcu
  • Berna Keklikler
  • Sadık Ardahan Uzkanbaş
  • Nisa Bölükbaşı
  • Hikmet Tuğsuz
  • Gizem Kerimoğlu
  • Yağmur Banda

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