Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor performans oyununu kim kazandı?
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor performans oyununu kim kazandı?

02.02.2021 07:16 | Son Güncelleme: 02.02.2021 07:19
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor performans oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 1 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasında yaşanan sözlü tartışma gergin anlara neden oldu. 1 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor performans oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı?Survivor'da ödül oyunu pazartesi akşamı rekabet dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu sonrasında ise sembol oyunu oynandı. Bu oyunu ise erkeklerde İsmail kazandı. Aleyna , Doğan, Gonca isminde üç yeni isim takımlara katıldı.

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu her iki takıma da zorlu anlar yaşattı. Sandviç ve bisküvi ödülünün olduğu oyunda ünlüler ve gönüllüler kum sahada futbol maçı yaptı. Sezonun ilk futbol maçında tecrübeli olan Barış ve Steven'in performansı göz doldurdu.

Nefes kesen maçta Steven ayrıca maçın tek kırmızı kartını gören isim oldu. Maçın sonunda 10'a 7 skorla kazanan ünlüler oldu. Böylece ünlüler yemek ödülüne kavuşmuş oldu.

Survivorda kim kazandı 1 Şubat Survivorda ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın performans oyununda erkek ve kadın yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Kazananın ton balıklı sandviç alacağı oyunda erkek yarışmacılar arasında zorlu anlar yaşandı. İlk iki sembolü alan Sergen, bu sefer İsmail'e yenilerek elendi ve karşılaşma sonrası sembolü erkeklerde kazanan İsmail oldu.

YENİ YARIŞMACILAR KADRODA

Heyecan dolu mücadelenin yaşandığı gecede kadroya üç yeni isim katıldı. Diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen Gonca Kakar ünlüler takımına katılırken, Aleyna Çalışkan gönüllüler kadrosuna geldi. Sosyal medyada yaptığı ilginç videolar ile tanınan Survivor Doğan ise Ünlüler takımına katıldı.

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