Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı ödül oyunu kaç kaç?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Genel skor:

Ünlüler: 1

Gönüllüler: 1

Uzatmalar:

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 1

Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.

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