Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı ödül oyunu kaç kaç?
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Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken 1 Mart Salı günü ödül oyun heyecanı yaşandı. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler 1 Mart Salı ödül oyunu kaç kaç ve Survivor ödül oyununu kim kazandı gibi konuları merak etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı ödül oyunu kaç kaç?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Genel skor:
Ünlüler: 1
Gönüllüler: 1
Uzatmalar:
Ünlüler: 3
Gönüllüler: 1
Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.
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