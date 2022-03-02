Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor pizza ödülünü kim kazandı?
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Survivor'da All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Son ödül oyununu kim kazandı merak ediliyor. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor pizza ödülünü kim kazandı? gibi konuları merak etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor pizza ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Genel skor:
Ünlüler: 1
Gönüllüler: 1
Uzatmalar :
Ünlüler: 3
Gönüllüler: 1
Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz