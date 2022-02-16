Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor son bölüm neler oldu?

2022 Survivor All Star yarışması heyecanla devam ediyor. Ödüllülerin büyük, yarışyaların kıyasıya geçtiği Survivor yarışması, sevenleri tarafından ödül oyununu kimin kazandığı araştırılıyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da yayınlanıyor. Mücadelenin ve heyecanın doruklarına taşıyan Survivor'da kim kazandı ve Survivor hangi takım kazandı merak konusu oldu. Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor 15 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor 15 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Kadınlarda kazanan takım Ünlüler oldu. Erkeklerde kazanan takım Ünlüler takımı oldu. 2- 0 galip gelen Ünlüler takımı ödül oyununu kazanmıştır.

2022 SURVİVOR HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da yayınlanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele ettiler. Son oyunu da Ardahan ve Batuhan oynadı. Kazanan Batuhan oldu ve ödülü takımına kazandırmış oldu.

SURVİVOR 15 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

15 Şubat tarihinde kazanan Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor All Star yarışması son bölümde yine gergin anlar yaşandı. Büyük mücadele ardından ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Oyun bittikten sonra Sercan ve Anıl kavga etti. Bununla beraber, Yasin üzgün olduğunu belirtti.

Haberler.com - Gündem