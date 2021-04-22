Survivor Ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne?
Survivor 2021'de bugün ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne, sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül ne?
Survivor izleyicilerinin heyecanla takip ettiği ödülün ne olduğu merak ediliyor. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor Ödül Oyunu'nda ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne?
SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?
Lüks yemek konsepti ile lezzetli bir yemek yiyecek.
Menü, meyve salatası, meyve tabağı, kremalı mantarlı et sote, makarna, dondurmalı pasta özel lezzetlerden oluşan yemekten oluşuyor.
Kazanan takım ayrıca, EXXEN'de İbrahim Büyükak'ın İlginç Bzı Olaylar dizisini izleyecek.