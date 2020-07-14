Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? Büyük heyecana sahne olan Survivor 2002'de final heyecanı yaşanıyor. Son olarak Yasin'in elenesiyle finale çıkan isimler belli oldu. Barış ve Cemal Can'ın damga vuracağı final öncesi Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar konuları merak edildi.

Survivor 2020 bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek ve Barış mı, Cemal Can mı kazanacak belli olacak. Survivor büyük final bölümü öncesi vatandaşlar Survivor ödül ne? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak gibi konular merak edildi.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2020 birincilik ödülü henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl birincilik ödülü 500.000 TL idi. Bu yıl da ödülün en az 500.000 TL olması bekleniyor.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 finali, 14 Temmuz Çarşamba günü saat: 20.00'de ekrana gelecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarı finalde elenen isim Yasin Obuz oldu.

SURVİVOR FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

Cemal Can Canseven

Barış Murat Yağcı

SURVİVOR FİNALİNE GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?

Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI GALATAPORT NEREDE?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.