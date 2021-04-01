Survivor Ödül ne? 1 Nisan Survivor'da bugünkü ödül ne?

Survivor 2021'de bugün ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne, sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül ne?

Survivor izleyicilerinin heyecanla takip ettiği ödülün ne olduğu merak ediliyor. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor Ödül Oyunu'nda ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne?

SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Bahar

Gönüllüler Takımı: Uğurtan Dora, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Baran, Duygu

Survivor Ödül Oyunu ödülü henüz açıklanmadı. Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.