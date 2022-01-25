Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm neden başlamadı, saat kaçta başlıyor? Survivor 2022 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda?
Survivor TV8 yayın akışında yeni bölümünün saat 20:00 'da başlayacağı yazıyordu fakat yeni bölümün halen başlamaması izleyiciler tarafından merak uyandırdı. Peki, Survivor ne zaman? Survivor yeni bölüm neden başlamadı, saat kaçta başlıyor? Survivor 2022 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Survivor neden geç başlıyor? Survivor yeni bölüm neden başlıyor? İşte bilgiler...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor ne zaman? Survivor yeni bölüm neden başlamadı, saat kaçta başlıyor? Survivor 2022 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Survivor saat kaçta? Survivor hangi kanalda? Survivor canlı yayın başladı mı?
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
TV8 yayın akışında Survivor'un yeni bölümünün saat 20:00 'da başlayacağı yazıyor. Fakat yeni bölüm saat 20:00 'da başlamadı. Survivor yeni bölümleri saat 20:30'da başlayacaktır. Saat 20:00'da ise özet görüntüleri ekrana geliyor. Programın yeni bölümü akşam saat 8:30 'da başlamaktadır.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu
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