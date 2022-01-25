Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm neden başlamadı, saat kaçta başlıyor? Survivor 2022 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor ne zaman? Survivor yeni bölüm neden başlamadı, saat kaçta başlıyor? Survivor 2022 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda? Survivor saat kaçta? Survivor hangi kanalda? Survivor canlı yayın başladı mı?

SURVİVOR NE ZAMAN?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 yayın akışında Survivor'un yeni bölümünün saat 20:00 'da başlayacağı yazıyor. Fakat yeni bölüm saat 20:00 'da başlamadı. Survivor yeni bölümleri saat 20:30'da başlayacaktır. Saat 20:00'da ise özet görüntüleri ekrana geliyor. Programın yeni bölümü akşam saat 8:30 'da başlamaktadır.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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