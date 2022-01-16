Survivor All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Birsen eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor ne zaman, saat kaçta?

Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen sezonun ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Peki, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 2. eleme adayı kim olacak? Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor bugün var mı?

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Sürgün adasına giden isim Birsen oldu. Yarışmalar ise heyecanlı anar yaşattı.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor yeni bölüm 20.00 de ekrana gelecek.

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