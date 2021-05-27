Survivor ne zaman saat kaçta? Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma hakkında izleyiciler bugün Survivor var mı ve Survivor ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Survivor canlı izleme linki!
Survivor yeni bölüm heyecana beklenirken izleyiciler Survivor ne zaman saat kaçta ve bugün Survivor var mı sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte merak edilen soruların yanıtları veSurvivor canlı izleme linki!
SURVİVOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Survivor yeni bölümü ile 27.05.2021 Perşembe, bugün ekranda olacak. Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.