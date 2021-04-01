Survivor ne zaman saat kaçta? Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!
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Survivor ne zaman saat kaçta? Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Survivor ne zaman saat kaçta? Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma hakkında izleyiciler bugün Survivor var mı ve Survivor ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Survivor canlı izleme linki!

Survivor yeni bölüm heyecana beklenirken izleyiciler Survivor ne zaman saat kaçta ve bugün Survivor var mı sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte merak edilen soruların yanıtları veSurvivor canlı izleme linki!

SURVİVOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Bahar

Gönüllüler Takımı: Uğurtan Dora, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Baran, Duygu

Survivor yeni bölümü ile 18.03.2021 Perşembe, bugün ekranda olacak. Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

SURVİVOR İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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