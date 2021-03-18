Survivor ne zaman saat kaçta? Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma hakkında izleyiciler bugün Survivor var mı ve Survivor ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Survivor canlı izleme linki!