Survivor ne zaman bitecek 2021? Survivor 2021 final tarihi ne zaman?
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Survivor ne zaman bitecek 2021? Survivor 2021 final tarihi ne zaman?

Survivor ne zaman bitecek 2021? Survivor 2021 final tarihi ne zaman?
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Survivor 2021'de heyecan devam ederken "Survivor ne zaman bitecek 2021? Survivor 2021 final tarihi ne zaman" soruları da yanıt buldu. Yarışmayı ilgiyle takip eden binlerce izleyici, Survivor 2021 ne zaman bitecek, final tarihi açıklandı mı gibi soruların cevaplarını araştırıyor... İşte Survivor 2021'in final tarihi

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2021'de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 8 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2021 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. 2021'de de 10-20 Temmuz tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak..

Survivor büyük ödülü birinciye veriecek olan ödül henüz belli olmadı. Bununla ilgili resmi bir açılkama yapılmadı.

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